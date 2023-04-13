بعد اتهامها بالخيانة..انفصال ديميت أوزدمير عن زوجها

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال النجمة التركية ديميت أوزدمير وزوجها المغني أوزهان كوتش، بعد مرور ثمانية أشهر على زواجهما.

انفصال ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

وأكَّدت إحدى الصحف التركية وقوع خلافات بين ديميت وأوزهان، ما دفع الأولى لمغادرة المنزل بس تصاعد حدة المشاكل بينها وبين زوجها، وفق الصحفي التركي محمد يوستون داغ.

أما بشان تفاصيل الخلاف، أفيد أن الشجار بين الثنائي وقع خلال حفل صغير أقامه أصدقاء ديميت لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يعود لتاريخ 26 فبراير، حيث أقدم زوجها على تصرف أزعجها؛ ما دفعها للتوجه إلى منزل صديقتها سعدت أوزديركنتي، رافضةً العودة لمنزلهما.

ومن الواضح أن الثنائي لم يستطيعا حلَّ خلافهما بعد مضي أشهر على وقوعه، وأشير إلى أن ديميت تركت منزل زوجها وقررت العيش لوحدها، ومن المقرر أن يرفعا دعوى الطلاق في الأيام القادمة.

وكشفت صحيفة "بيرسين" أن ديميت رفضت حضور حفل افتتاح فيلم "اعتذر"، الذي يشارك زوجها في بطولته، رغم أنها سجلت أغنية العمل.

ويتوقع أن ينشر الثنائي بيانًا رسميًا يعلنان من خلاله انفصالهما قريبًا، خاصة أنهما لم يعلقا على الموضوع إلى الآن، فهما يركزان في هذه الأثناء على الترويج لأعمالهما القادمة، إذ تروِّج ديميت لمسلسلها "اسمي فرح"، كما يروج أوزهان لفيلمه "اعتذر".





ديميت أوزدمير ترقص بعد شائعات انفصالها



على صعيد آخر، يبدو أن ديميت غير مكترثة بالأخبار المتداولة، إذ شاركت مقطع فيديو لها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" تظهر فيها ترقص مع خبراء المكياج والشعر على أنغام أغنية Calm Down.

كما لا تزال النجمة التركية تحتفظ بالصور التي تجمعها بزوجها، ولم تقم بعد بحذفها.

خيانة ديميت أوزدمير لزوجها

وياتي خبر الانفصال بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا بخبر وجود علاقة رومانسية تجمع بين نجمة تركية متزوجة ومخرج مسلسلها المتزوّج أيضاً وراء الكواليس، ورغم أن الصحيفة لم تكشف عن الأسماء، إلَّا أن المتابعون وجهوا أصابع الاتهام لديميت، لاسيما أن أن الفضيحة تزامنت مع خبروجود خلاف كبير بينها وبين زوجها جعلها تترك المنزل.