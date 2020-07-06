ديميت أوزدمير تخطف الأنظار بإطلالتها بحفل الفراشة الذهبية.. وهؤلاء الفائزين

بث يوم أمس حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية في دورته الـ47، كان من المقرر أن يتم إقامته في 28 فبراير 2020، وتم تأجيله بعد مقتل 34 جنديًا من الجيش التركي في إدلب.

بعد انتشار فيروس كورونا قرر منظمي الحفل توزيع الجوائز على الفائزين ولكن ضمن الشروط المناسبة للوضع الحالي مع الوباء حيث سيتم تصوير الفنان عند استلامه للجائزة على أن يتم جمع كل المشاهد وعرضها على قناة "كنال دي" التركية.

وفي التفاصيل، يتم ترشيح عدد من نجوم تركيا للحصول على جائزة الفراشة الذهبية ضمن مجموعة محددة، وأولى هذه المجموعات:

1. أفضل ثنائي: وحصل على هذه الجائزة ثنائي مسلسل "أنت في كل مكان" "فوركان انديتش" و"ايبوكي بوسات"



2. أفضل ممثل: حاز على هذه الجائزة بطل مسلسل "الطبيب المعجزة" المبدع "تانير أولمز" عن دوره في المسلسل.



3. أفضل ممثلة صاعدة: "ألينا بوز" التي تألقت في بفستان أبيض قصير عندما استلمت الجائزة، أخر دور لها في مسلسل "لا تترك يدي"، كما حصلت عليها ايلايدا اليشان التي تأنقت بالأبيض كذلك.





4. أفضل ممثل في مسلسل رومانسي كوميدي: كانت الجائزة من نصيب الوسيم "تشاغلار أرطغرل" نجم مسلسل "العشق الفاخر".



5. أفضل ممثلة في مسلسل رومانسي كوميدي: كانت من نصيب "بورجو أوزبيرك" نجمة مسلسل "العشق الفاخر"، التي تألقت بفستان عليه طبعات وبقصة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.

6. أفضل ممثلة: نالت ايبرو شاهين جائزة أفضل ممثلة لعام 2019 وأفضل ممثلة صاعدة.



7. جائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي كانت من نصيب العشق الفاخر.

8. وقد حصل أبطال مسرحية "أليس" على جائزة خاصة

يذكر أن الممثلة الجميلة ديميت أوزدمير قامت بتقديم الحفل، وخطفت الأنظار بفستان أسود قصير.

