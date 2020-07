ديميت أوزدمير تخطف الأنظار بإطلالتها بحفل الفراشة الذهبية.. وهؤلاء الفائزين

Bu çift birbirleri için yaratılmış dediğin En İyi Dizi Çifti ödülünün sahibi: @aybukepusat ve @furkandic8 💛✨ #PanteneAltınKelebek #BuYazSeninYazın

A post shared by Pantene Türkiye (@panteneturkiye) on Jul 5, 2020 at 10:56am PDT