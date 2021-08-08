دينا الشربيني تحت الإنتقادات بعد هروبها من الصحافة في عزاء دلال عبد العزيز..وهذه هي الحقيقة!

تعرضت الممثلة المصرية دينا الشربيني إلى هجوم حاد من بعض رواد السوشال ميديا بعد تداول فيديو لها من عزاء الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.

الفيديو أظهر دينا الشربيني وهي تهرب من عدسات الصحافة وهو ما أثار استغراب البعض الذي علق بأن للصحافة حق بالحصول على الأخبار من المشاهير وتغطية الواقعة، في حين أكد الأغلب والذي كان قد شاهد الفيديو منذ بدايته بأن الشربيني كانت تركض لأنها تأخرت عن صلاة الجنازة وليس هرباً من الصحافة والكاميرات.

دينا الشربيني تتعرض لموقف مُحرج!

وكانت الشربيني قد تعرضت لموقف محرج من قبل الصحافة منذ مدة أثناء تواجدها في افتتاح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث سألها أحد الصحفيين عن أن السبب وراء نشرها صورة ابنة الفنان المصري عمرو دياب هو تمهيد لعودة العلاقة بينهما، بدورها رفضت دينا الإجابة عن السؤال ونسحبت من المقابلة قبل أن تعود مُجدداً وتطلب منه حذف هذا الجزء وعدم نشره.

سبب وفاة دلال عبد العزيز!

دلال عبد العزيز كانت قد بتليف شديد في الرئتين بسبب إصابتها بكورونا؛ لهذا السبب كانت تحتاج للأكسجين طوال الوقت، لذلك وضعت على جهازي أكسجين "هاي فلو نزيل" و"باي باب". ويساعد هذان الجهازان على ضخ الأكسجين للجسم؛ لأن الرئتين لم تعد قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وقد حاولت المشفى إجراء أشعة مقطعية لها، لكن تراجعت عن هذا القرار لخوفها من تأثر دلال خلال عملية النقل. وأوضح المشفى أن مسحة فيروس كورونا ونتيجتها ليست العامل الحاسم في عملية شفائها، وإنما حالة الرئتين.

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