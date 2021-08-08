ايمي سمير غانم منهارة في عزاء والدتها دلال عبد العزيز...وشقيقتها دنيا تخفي دموعها!

حزن كبير تعيشه عائلة الممثل الراحل سمير غانم وبالتحديد ابنتيه ايمي سمير غانم ودنيا واللواتي كُن قد فُجعن بوفاة والدتهم دلال عبد العزيز بعد أشهر قليلة من وفاة والدهم.

اليوم تم تشييع جثمان الراحلة دلال عبد العزيز بحضور عدد من المشاهير بينهم "أحمد زاهر وابنتيه، الهام شاهين، هنادي المهنا وزوجها أحمد خالد صالح، دينا الشربيني"..ومن مراسم التشييع تم تداول صُور الشقيقتان دنيا وايمي سمير غانم وكانت الأخيرة مُنهارة من البكاء على عكس شقيقتها والتي أخفت دموعها أو ربما ما تزال في صدمة الفقدان.

الوضع الصحي لوالدة ايمي سمير غانم !

دلال عبد العزيز كانت قد أصيبت بتليف شديد في الرئتين بسبب إصابتها بكورونا؛ لهذا السبب كانت تحتاج للأكسجين طوال الوقت، لذلك وضعت على جهازي أكسجين "هاي فلو نزيل" و"باي باب". ويساعد هذان الجهازان على ضخ الأكسجين للجسم؛ لأن الرئتين لم تعد قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وقد حاولت المشفى وقتها إجراء أشعة مقطعية لها، لكن تراجعت عن هذا القرار لخوفها من تأثر دلال خلال عملية النقل. وأوضح المشفى أن مسحة فيروس كورونا ونتيجتها ليست العامل الحاسم في عملية شفائها، وإنما حالة الرئتين.

وفاة سمير غانم!

يذكر أن سمير غانم فارق الحياة عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وأشيع أن السبب إصابته بفيروس كورونا، إلَّا أن صهره الممثل المصري حسن الرداد أكًد أن ذلك ليس السبب الرئيسي للوفاة، وفي وقت لاحق أكد شقيق الراحل أن سمير تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند. وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

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