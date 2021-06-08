دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد (البعض لايذهب للمأذون مرتين)...صورة

روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلمها الجديد (البعض لايذهب للمأذون مرتين) المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في 7 يوليو/تموز المقبل.

ونشرت دينا بوستر الفيلم عبر (انستجرام) وتصدرت الفنانة بوستر الفيلم بشكل فردي، وكتبت: (#البعض_لا_يذهب_للمأذون_مرتين

من ٧/٧ فى كل سينمات مصر و الدول العربية

#كريم_عبدالعزيز #ديناالشربيني #ماجد_الكدواني #بيومي_فؤاد)



(البعض لا يذهب للمأذون مرتين) بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

من جهة أخرى، تواصل دينا العمل على تصوير مسلسل (الزيارة) الذي تدور فكرته حول مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد 30 عاماً، وكتبت أحداثها فى 8 حلقات من الرعب والتشويق.

وسيعرض المسلسل قريباً على(شاهد VIP) ، و ترصد حلقالته حكاية إنصاف التى تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، فى زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم.

العمل يضم في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وتقلا شمعون، كل من النجوم كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وهو من إخراج أدولفو مارتينيز.