دينا الشربيني تصور (لعبة النسيان) استعدادا لعرضه في رمضان

بدأت النجمة دينا الشربيني تصوير مسلسلها الجديد (لعبة النسيان) ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وصورت دينا في الدكيور الأول للمسلسل في أكتوبر، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير أخرى خلال الأيام المقبلة، ويعد مسلسل (لعبة النسيان) ثاني بطولات الشربيني المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل (زي الشمس) العام الماضي، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (لعبة النسيان) مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .