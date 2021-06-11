دينا الشربيني تعايد ابنة عمرو دياب...فهل عادا لبعضهما؟!

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد نور ابنة الفنان عمرو دياب الكبرى من زوجته الأولى الممثلة شيرين رضا.

ونشرت دينا الشربيني صورة لنور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات (انستجرام)، وعلقت كاتبة: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة من الداخل والخارج، أتمنى لك كل السعادة والنجاح .. تستحقين كل خير .. أنت تعرفين كم أحبك).



وردت عليها نور معلقة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي، أنت لطيفة جدا وملاك). وأضافت: (أحبك كثيراً جداً دينا أنتي الأفضل و أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، حسب موقع صدى البلد.

من ناحية أخرى، بدأت دينا الشربيني تصوير دورها في مسلسل (الزيارة) في لبنان، وتشارك في بطولته مع تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، ومن أعمال (شاهد الأصلية).