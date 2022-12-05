دينا الشربيني تعيش قصة حب بعد عمرو دياب.. وهذه صفاته

حلَّت الفنانة المصرية دينا الشربيني ضيفة في برنامج "يلا نحكي" مع الإعلامية اللبنانية جومانا بو عيد، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية والمهنية.

دينا الشربيني تعيش قصة حب

ولا بد أن يكون السؤال الأبرز في الحلقة هو "هل تعيش قصة حب جديد؟"، لاسيما بعد انفصالها عن النجم عمرو دياب، إذ لفتت إلى أنها تحب إحساس الحب، رافضةً أن يكون مقترنًا بين فتاة وشاب.

وقالت الشربيني حول إيجادها التوازن بين الحب والعمل : "أنا بحبّ إحساس الحبّ جداً، ودايماً بطلع أقول كده، حبّ مش معناها بس حبّ بين واحد ووحدة، معناه حب الناس عموما والأهل والأصحاب، فكرة الحبّ بحبها، بحب شغلي جدا، لكن لازم يكون في توازن".

وحول ما إذا وجدت التوازن في حياتها، أجابت الشربيني أنها تعيشه في الوقت الحالي، مؤكدةً على أهمية التركيز في العمل، لكن مع وجود شخص يشجعها ويدعمها في عملها، لافتةً أن ذلك يجعلها شخص أفضل باعتبار العمل جزء من شخصيتها.

دينا الشربيني وشرطها لشريك الحياة

ووضعت الفنانة شرطًا أساسيًا لاختيار شريكها، مشددةً على تمتعه بروج الفكاهة وخفة الظل، قائلة: "أنا ممكن أحب شخص من أول نظرة ومقدرش أحب واحد دمه تقيل لازم يبقا راجل لذيد، بحب الرجالة اللي دمهم خفيف وتُقال".

دينا الشربيني تتحدث عن الانفصال

وتطرقت الشربيني للحديث عن انفصالاتها العاطفية، مؤكدةً أن المرء ليس باستطاعه نسيان من يحب بسبب العشرة وأمور أخرى، لكن على المرء الإيمان أن كل شيء زائل، وأن زوالها خير من الله.

وتابعت: "وأنا عندي الحمد لله حاجة كويسة وهي فكرة الرضا والتأقلم، يعني أنا هقاتل علشان حاجة أنا هقدر أعملها، ولكن مش هقاتل على حاجة خلاص مش هتنفع".

