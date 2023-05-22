دينا الشربيني تعيش قصة حب.. وهذا ما قاله لها والدها في الحلم!

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب، وأعربت عن سعادتها بهذه العلاقة خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلام نواعم".

دينا الشربيني وقصة حبها الجديدة

وأوضحت الشربيني أنها تشعر أن هذه القصة سكون ناجحة أكثر من أيِّ علاقة أخرى، قائلة: "أعيش قصة حب وحاسه أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي".

ولفتت الشربيني إلى أن يرزق الإنسان الشريك المناسب في الوقت المناسب، قائلة: "أحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تماما، وأنا مقتنعة أن ربنا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".

دينا الشربيني ومشاركتها في فيلم "تاج"

وكشفت الفنانة إلى أنها ستشارك في فيلم "تاج" إلى جانب النجم المصري تامر حسني، وأعربت عن سعادتها بالعمل معه، مشيدةً بشخصيته والتزامه في عمله.

من جهته، أعرب تامر عن سعادته بانضمامها، معلقًا: "النجمه الجميله دينا الشربيني نورتي فيلمك ( تاج ) 👑 و يارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".

دينا الشربيني تتحدث عن والدها الراحل

وبكت الشربيني خلال اللقاء بعد سؤالها عن رحيل لوالدها المتوفى، مُشيرةً إلى أنها ما تزال إلى الآن غير قادرة على تصديق رحيله، خاصَّة أنه شخص يحب الحياة وإيجابي، حتى أنها جاءها في الحلم وطلب منها أن تسعد في حياتها، قائلًا لها: "ابنسطي متعرفيش تبسطي".

وأوضحت الشربيني أنها تحاول تعلم الكثير من الأمور على مر السنوات، إلَّا أنها ما تزال كما هي، وهناك العديد من الأمور التي لا توَّد تغييرها لأنها أساس شخصيتها.