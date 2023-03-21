دينا الشربيني تغني الكاريوكي في "كامل العدد".. وإسعاد يونس تقرر الخضوع للتجميل

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "كامل العدد" قبل بدء الموسم الرمضاني 2023، متصدرًا محركات البحث غوغل لقصته الطريفة ومشاهده الرومانسية وأحداثه اللطيفة.

الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد

ورفعت الحلقة شعار "ما بعد العداوة إلَّا المحبة"، حيث تبدئ القصة بخلاف يجمع "ليلى تيمور" و"أحمد مختار" حول أيهما أفضل الأعشاب والزيوت الطبيعية أم العمليات التجميلية، خاصة أن "ليلى"، التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني، تمتلك براند خاص بمنتجات العناية بالبشرة المصنعة من مواد طبيعية، بينما "أحمد مختار"، الذي يلعب دوره شريف سلامة، يعمل كدطتور تجميل.

ويتحول الخلاف والشجار إلى قصة حب رومانسية، ومن بين المشاهد التي شدَّت المتابعين لحظة غناء "ليلى" كاريوكي على أنغام أغنية "الدنيا ريشة في هوا" للمطرب سعد عبدالوهاب، فيحدق بها أحمد بحب وسعادة، لتفاجأ "ليلى" باختفائه، ثم تصدم لمشاركته إياها الغناء بطريقة فكاهية.

"احنا النهاردة سوا" مع أولى حلقات مسلسل #كامل_العدد

رمضان بدأ عندنا 🥳

يعرض الآن حصريا على شاهد

أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد على #Shahidhttps://t.co/OT16f9fyT4#رمضان_معانا pic.twitter.com/gElTARdIsg — SHAHID (@ShahidVOD) March 20, 2023

وأطلَّت الفنانة القديرة إسعاد يونس في العمل بشخصية الفنانة "حياة"، التي تحدق بصورها جالسة على كرسيها، وبسبب خوفها من عوامل الشيخوخة وتقدم العمر، تتواصل مع ابن شقيقها دكتور التجميل "أحمد" وتطلب منه حقن وجهها في عيادته، لكنه يعتذر لتواجده في أسوان.

أحداث مسلسل كامل العدد

تدور أحداث العمل في إطار إطار اجتماعي كوميدي رومنسي حول قصة حب تجمع "ليلى" و"أحمد"، حيث يبدأ لقاءها بخلاف، لكن سرعان ما يتحول إلى علاقة حب، ثم تروي دينا معاناتها من الزواج المبكر وإنجاب أطفال في سن صغيرة، ومحاولات طليقها في إفشال حبها عبر تهديدها بسلبها حضانة أطفالها.

أبطال مسلسل كامل العدد

ويشارك في العمل العديد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، وغيرهم.

عدد حلقات مسلسل كامل العدد

يتألف المسلسل من 15 حلقة.