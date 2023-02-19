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دينا الشربيني بإطلالتين لسونام كابور ومايا دياب في أحدث جلسة تصوير

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 09:56
دينا الشربيني
دينا الشربيني

سرقت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنظار إليها إليها في أحدث جلسة تصوير أجرتها لصالح مجلة "سول" العربية"، حيث اعتمدت إطلالات تتسم بالديناميكية والجرأة والرقي في آن معًا.

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دينا الشربيني بإطلالة سونام كابور

ولإحدى إطلالاتها، اختارت دينا الشربيني فستانًا أصفر من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية سارة مراد، تميَّز بقصة "الأوف شولدر" وبتنورته المنفوشة التي جاءت بكسرات رفيعة منحتها مظهرًا دراماتيكيًا، بالإضافة إلى التصميم الغريب للياقة المنسدلة على الكتفين.

دينا الشربيني

وزادت الشربيني إطلالتها بريقًا وجمالًا بجوهرات من تصميم دار House Of Glamour، في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، واختارت الدرجات البرونزية لإبراز ملامحها.

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ويتشابه الفستان الذي اختارته الشربيني بالفستان الذي ارتدته النجمة الهندية سونام كابور خلال تواجدها في إحدى سهرات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، في شهر ديسمبر من العام الماضي.

دينا الشرييني بإطلالة مايا دياب

في إطلالة أخرى، اختارت فستانًا قصيرًا أخضر اللون جاء بتصميم الفراشة، وما ميَّزه القماش البرّاق الذي جاء بإحساس الميتالك  من توقيع ماركة JEAN-LOUIS SABAJI، حيث أعاد للأذهان الفستان الذي ارتدته المغنية اللبنانية مايا دياب في  إحدى جلسات تصويرها.
دينا الشربيني

كلمات دالة:دينا الشربيني

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