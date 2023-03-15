في "كامل العدد": دينا الشربيني مطلقة تبحث عن زوج في قالب كوميدي

ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر عرض مسلسل " كامل العدد "، المقرر بثه في موسم دراما رمضان 2023، لتناوله قضية مهمة للمراة في إطار كوميدي رومانسي.

شخصية دينا الشربيني في "كامل العدد"

وأوضحت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أحد بطلات المسلسل، أن العمل يتناول المعاناة التي تمر بها المرأة المطلقة للزواج مجددًا وسط الخوف من فقدان حضانة أطفالها، حيث تلعبب شخصية "ليلى"، الشابة التي تزوجت بعمر صغير وأنجبت أطفالًا أصبحت مسؤولةً عن رعايتهم بعد طلاقها، إلَّا أنها في ذات الوقت تبحث عن الحب وفرصة الزواج مجددًا.

وكشفت الشربيني خلال لقاء لها في برنامج MBC Trending أن العديد من السيدات يشعرن أن أطفالهن كبروا بشكل مفاجئ، لتجد نفسها غير قادرة على التعامل معهم، لكنها في ذات الوقت تمتلك مشاعر تجاهم وتوَّد أن تربيهم بشكل جيد.

أحداث مسلسل كامل العدد

تدور أحداث العمل في إطار إطار اجتماعي كوميدي رومنسي حول قصة حب تجمع "ليلى" و"أحمد"، حيث يبدأ لقاءها بخلاف، لكن سرعان ما يتحول إلى علاقة حب، ثم تروي دينا معاناتها من الزواج المبكر وإنجاب أطفال في سن صغيرة، ومحاولات طليقها في إفشال حبها عبر تهديدها بسلبها حضانة أطفالها.

أبطال مسلسل كامل العدد

ويشارك في العمل العديد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، وغيرهم.



عدد حلقات مسلسل كامل العدد

يتألف المسلسل من 15 حلقة.