هكذا ردت دينا الشربيني على خبر حملها من عمرو دياب

اتخذت الفنانة دينا الشربيني الحزم للرد على خبر حملها الذي أثار ضجة اليومين الماضيين، بسبب بروز بطنها ووضع الفنان عمرو دياب يده على خصرها بطريقة تسببت في انطلاق هذا الخبر.

دينا الشربيني لم ترد بشكل مباشر على خبر حملها المتداول، ولكنها تعمدت تسريب تفاصيل مسلسلها الرمضاني المنتظر في 2019، لكي تثبت للجميع أنها ليست حامل وأنها تستعد للدخول في تصوير العمل، حسب موقع مجلة ليالينا.

و تبين من التسريب الذي انتشر عن مسلسل دينا الشربيني أنه مقتبس من فورمات إيطالي، ستقوم فيه بدور محامية، تبحث عن قاتل شقيقتها التي توفيت بطريقة غامضة، تدفعها للبحث وراء الجاني، ليصل الأمر إلى الشك في والدتها وزوجها.

وتؤدي دور والدة دينا الشربيني في مسلسلها المنتظر الذي يحمل اسم (يوم وليلة)، الفنانة سوسن بدر التي لن تكون مجرد أم عادية فحولها العديد من التساؤلات لما تحويه من أسرار.