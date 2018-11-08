دينا الشربيني امام منى زكي في فيلم (أهل الكهف)

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنانة دينا الشربيني للمشاركة في فيلمين من إنتاج شركته talent media production.

وأعلن وليد منصور عن التعاقد مع دينا الشربيني عبر صفحة شركته على (فيسبوك) وجاء في البيان: ( أن الشربيني سوف تشارك في بطولة فيلم (أهل الكهف) الذي يلعب بطولته كل من النجوم أحمد عز ومنى زكي وأمير كرارة وشريف منير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة)، حسب موقع في الفن.

كما تعاقد وليد منصور مع الفنانة دينا الشربيني على تقديم فيلم من بطولتها، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

(أهل الكهف) هي رواية للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وتم معالجتها من قبل الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يتولى إخراج الفيلم المخرج عمرو عرفة.