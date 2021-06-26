دينا الشربيني و إطلالة (كاجوال) جريئة في أحدث صورها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

و ظهرت دينا الشربيني بأطلالة كاجوال مرتدية (بلوزة) هاف ستومك باللون الابيض و بنطال اسود .

كانت الفنانة دينا الشربيني قد روجت لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم وعلقت قائلة "‏‪من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) . و الفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربيني بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدي اجتماعي.

من جهة اخرى، الجانب الاخر وصلت إيرادات فيلم (ثانية واحدة) للفنانة دينا الشربيني، إلى 57 ألفا و889 جنيها.فيلم

(ثانية واحدة) إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.