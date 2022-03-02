دينا الشربيني و محمد رمضان زوجان في رمضان

يجسد النجمان محمد رمضان ودينا الشربيني دور زوجين في المسلسل الرمضاني الاجتماعي الجديد (المشوار)، يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.

مسلسل (المشوار) بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يذكر ان آخر أعمال محمد رمضان،كان مسلسل (موسى) وشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولى، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة . فيما يعرض لدينا الشربيني حالياً في السينمات فيلم (حامل اللقب) بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.