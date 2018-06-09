دينا بطمة و سعد المجرد يحضران لمفاجأة فنية

يبدو أنّ سعد المجرد ودنيا بطمة، بصدد التحضير لمفاجأة فنية، وهي من ألحان الفنان المغربي محمد الرفاعي، وقد تكون المفاجأة عبارة عن (ديو) لهذين النجمين لأول مرة ، حيث لمّح الملحن محمد الرفاعي على صفحته الرسمية، إلى هذا التعاون الفني بين المجرد و بطمة، من خلال نشره لصورة يتداولها رواد العالم الأزرق، والتي يتوسط فيها سعد المجرد الملحن محمد الرفاعي والمطربة دنيا باطمة، حسب موقع مجلة سيدتي.

من جهة أخرى، رجّح أحد الملحنين ممن يتابعون مستجدات الوسط الفني بالمغرب، أن يكون اللقاء الذي جمع بين الفنانين الثلاثة بالدار البيضاء، حيث قضى فيها المجرد أيامًا من رمضان، هو الذي مهّد للتعاون الفني بين المجرد وباطمة، خصوصًا وأنّ الاحترام كان دائمًا يجمعهما، ما يعدّ مفاجأة لجمهورهما.