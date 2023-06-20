  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. دينا حايك تحتفل بأول عيد ميلاد لها بعد تعافيها من السرطان

دينا حايك تحتفل بأول عيد ميلاد لها بعد تعافيها من السرطان

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 03:26
دينا جايك
دينا حايك

البوابة-نشرت الفنانة اللبنانية دينا حايك على حسابها على موقع (إنستغرام)، صورا من احتفالها بعيد ميلادها وسط أصدقائها، و ذلك بعدما عادت للظهور مرة أخرى بعد تعافيها من سرطان الثدي الذي كانت تعاني منه منذ سنة. 

اقرأ ايضاًدينا حايك تعلن هزيمتها لسرطان الثديدينا حايك تعلن هزيمتها لسرطان الثدي

دينا حايك

يذكر أنه في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت المطربة اللبنانية دينا حايك  إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة من خلال فحص دوري قامت به، و قالت فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: (الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شيء جيد).

دينا حايك

كلمات دالة:دينا حايك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...