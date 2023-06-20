دينا حايك تحتفل بأول عيد ميلاد لها بعد تعافيها من السرطان

البوابة-نشرت الفنانة اللبنانية دينا حايك على حسابها على موقع (إنستغرام)، صورا من احتفالها بعيد ميلادها وسط أصدقائها، و ذلك بعدما عادت للظهور مرة أخرى بعد تعافيها من سرطان الثدي الذي كانت تعاني منه منذ سنة.

يذكر أنه في أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت المطربة اللبنانية دينا حايك إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة من خلال فحص دوري قامت به، و قالت فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: (الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شيء جيد).