دينا حايك تعلن هزيمتها لسرطان الثدي

البوابة-أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك تعافيها نهائياً من سرطان الثدي، بعد رحلة من العلاج دامت عاماً كاملاً ما بين جلسات الإشعاع والكيماوي.

وخلال لقائها مع مع الإعلامية منى أبو حمزة و لبرنامج (حديث البلد) قالت دينا حايك: (أنا شفيت، والشيء اللي اتعلمته إن دايما بنقول إن الصحة أهم شيء، بس مش عارفة إذا بنحسها، إذا بنعنيها أو بس، بنقولها بس هي بجد أهم شيء لأن أقل حاجة هي بتوقفك).

وتابعت دينا حايك: (تعلمت الصبر لأن الفترة دي كانت محتاجة صبر وكتير طاقة إيجابية وأوقات بتعدى بوقت بتكوني تعبانة لأن ده جسمك طبيعي وعلى أد ما حاولت أكون إيجابية أوقات كتير جسمي خاني أكيد، والحاجة الصح اللي اتقالت إن الزعل بيتعب ده حقيقي جدا).

يُذكر أن الفنانة اللبنانية دينا حايك، أكدت العام الماضي إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، وقالت بعد عدة شهور من الاختفاء عن الأنظار، إنها تتلقى العلاج الكيماوي أسبوعياً بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، وأشارت إلى أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.