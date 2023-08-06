ديو غنائي يجمع محمد منير و ميريام فارس .. والأخيرة تغني باللهجة الإسكندرانية

ستتعاون الفنانة اللبنانية ميريام فارس مع الفنان المصري محمد منير في دويتو غنائي يحمل عنوان "الساحل الشمالي".

ديو يجمع ميريام فارس ومحمد منير

وأعلن الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم الأخبار عبر حسابه في "فيسبوك"، إذ شارك منشورًا كتب فيه: "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمه ميريام فارس".

وكشف رحيم أن الأغنية سيجرى طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، مختتمًا منشوره: "دعواتكو ابقى ان شاء الله".

ولفت إلى أن الأغنية استغرق تسجيلها شهرًا كاملًا، كما ستغني فارس باللهجة الإسكندرانية

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومشيد، إذ رأى البعضأن اختيار فارس لمشاركة الكينج في الأغنية يعد تجاهلًا لاستهزائها بمصر حينما قالت في أحد التصريحات الصحفية أنها لم تعد تحيي حفلات غنائي في مصر لأنها أصبحت في مستوى لا يستطيعون مجاراته,

وقالت في ذلك الوقت: "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

وكتبت إحداهن مهاجمة: "هي إعتذرت عن السخافة اللي قالتها !!!!! و لا بتغلط فينا و تعمل ديوووووو مع الكينج و عن الساحل الشمالي للسياحة كمان".

فيما رأى آخرون أن المستوى الفني لميريام فارس لا يرقى لمحمد منير، إذ يرون أن تعاونهما يعد سقطة في مسيرته، وكتب أحدهم: "للأسف الكينج هيبدأ ف تدني الاغاني وده مش كويس لمسيره فنيه سنين طويله".

من جهة أخرى، أعرب الكثيرون عن حماسهم لمشاهدة العمل، فكتبت إحداهن: "مصر أم الدنيه و لبنان بلدي التاني ديو حيقلب كل المعايير الفنية".

ميريام فارس تحمس متابعيها لجديدها



وفي وقت سابق، حمَّست فارس معجبيها لعمل قادم دون الكشف عن التفاصيل، إذ نشرت سلسلة صور لهما عبر حسابها في "إنستغرام" ظهرت فيها داخل استديو التسجيل، وعلَّقت بحرفي "ميم".