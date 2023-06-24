موجة سخط و انتقاد لظهور ميريام فارس بالـ(بكيني) برفقة ابنها

البوابة-تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لموجة حادة من الانتقادات و الهجوم من قبل جمهورها، بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع (انستغرام)، ظهرت فيها أمام حوض السباحة، و هي ترتدي ملابس سباحة (بكيني) باللون الأزرق، وإلى جانبها ابنها البكر جايدن، معيبين عليها جرأتها و مطالبينها بإحترام الجمهور في ظهورها الـ(غير اللائق) وفق تعبيرهم، و لاسيما بوجود ابنها الى جانبها.

و كانت الفنانة قد نشرت قبل أيام مظاهر من احتفالها و عائلتها بيوم الأب ، حيث أخفت كالعادة وجه زوجها داني متري و طفليها جايدن وديف، احتراما لخصوصيتهم.