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موجة سخط و انتقاد لظهور ميريام فارس بالـ(بكيني) برفقة ابنها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 حزيران / يونيو 2023 - 05:12
ميريام فارس
ميريام فارس

البوابة-تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لموجة حادة من الانتقادات و الهجوم من قبل جمهورها، بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع (انستغرام)، ظهرت فيها أمام حوض السباحة، و هي ترتدي ملابس سباحة (بكيني) باللون الأزرق، وإلى جانبها ابنها البكر جايدن،  معيبين عليها جرأتها و مطالبينها بإحترام الجمهور في ظهورها الـ(غير اللائق) وفق تعبيرهم، و لاسيما بوجود ابنها الى جانبها.

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ميريام فارس

و كانت الفنانة قد نشرت قبل أيام مظاهر من احتفالها و عائلتها بيوم الأب ، حيث أخفت كالعادة وجه زوجها داني متري و طفليها  جايدن وديف، احتراما لخصوصيتهم.

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كلمات دالة:ميريام فارس

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