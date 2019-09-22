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"ذا بلو مونكيز" و"ذا براند نيو هيفيز"

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:09
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تُعيد القرية الإيرلندية إحياء أجواء الثمانينيات خلال شهر أكتوبر مع حفل مميز يستضيف فرقتي "ذا براند نيو هيفيز"، و"ذا بلو مونكيز". استمتع بأغاني الجاز والبوب مع هاتين الفرقتين المميّزتين.

تضم فرقة "ذا براند نيو هيفيز" كل من سايمون بارثولوميو، وأندرو ليفي، وسولين فليمينغ، وقد اشتهرت بمجموعة من الأغاني مثل "نيفير ستوب"، و"كلوز تو يو"، و"أي دونت نو واي (أي لوف يو)"، والتي حازت على أفضل المراتب ضمن أغاني الآر أند بي حول العالم.

أما فرقة "بلو مونكيز" الرباعية، فاشتهرت بأغاني البوب والـ"نيو ويف"، وتأثّرت بموسيقى الجاز والساول، وبمجموعة من الأغاني مثل "ديغينغ يور سين".

التاريخ 24 أكتوبر 2019
الفئة ترفيه حيّ
الموقع القرية الأيرلندية
الهاتف +971 4 282 4750
رسم الدخول 175 درهم
الموقع الإلكتروني https://theirishvillage.com/

 

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