"ذا بلو مونكيز" و"ذا براند نيو هيفيز"

تُعيد القرية الإيرلندية إحياء أجواء الثمانينيات خلال شهر أكتوبر مع حفل مميز يستضيف فرقتي "ذا براند نيو هيفيز"، و"ذا بلو مونكيز". استمتع بأغاني الجاز والبوب مع هاتين الفرقتين المميّزتين.



تضم فرقة "ذا براند نيو هيفيز" كل من سايمون بارثولوميو، وأندرو ليفي، وسولين فليمينغ، وقد اشتهرت بمجموعة من الأغاني مثل "نيفير ستوب"، و"كلوز تو يو"، و"أي دونت نو واي (أي لوف يو)"، والتي حازت على أفضل المراتب ضمن أغاني الآر أند بي حول العالم.



أما فرقة "بلو مونكيز" الرباعية، فاشتهرت بأغاني البوب والـ"نيو ويف"، وتأثّرت بموسيقى الجاز والساول، وبمجموعة من الأغاني مثل "ديغينغ يور سين".

التاريخ 24 أكتوبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع القرية الأيرلندية الهاتف +971 4 282 4750 رسم الدخول 175 درهم الموقع الإلكتروني https://theirishvillage.com/