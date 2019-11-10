ذا فويس: وئام رضوان نجمة الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهة!

انتهت يوم امس مرحلة المواجهة ضمن برنامج المواهب "ذا فويس" بموسمه الخامس، استعدادًا لمرحلة العروض المباشرة والتي تعتمد على رأي الجمهور والمدرب، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المميزة.

بداية الحلقة كانت مع فريق السوبر ستار راغب علامة بمنافسة ثلاثية لأربع أشخاص بحكم اعتبار "نور وغنى" كمشترك واحد ضد أميليا ومهدي.

راغب إختار مهدي دون تردد لينتقل للمرحلة النهائية، أما المواجهة الثانية فكانت بين مي، مصطفى، ونهى، وانتهت بتأهل الأخيرة.

المواهب التي كانت في الغرفة الزرقاء كانت تنتظر على أحر من الجمر إنتهاء الحلقة بسبب خاصية الخطف وإمكانية إستبدالهم في أي لحظة.

فريق الديفا سميرة سعيد شهد منافسة وحيدة بين عمر وإليسار وانتهت بفوز عمر، مما أغضب بعض رواد السوشال ميديا واعتبر أن إليسار تتميز بصوت وحضور أقوى.

فريق أحلام شهد مفاجأة كبيرة، إذ المنافسة الأولى إنتهت بفوز علي على رابعة وإنتقاله لمرحلة العروض المباشرة، أما المفاجئة فكانت بعد اختيار أحلام لأصغر منافسة المصرية نورهان بعد مواجهتها للمشترك شرف، ليضغط راغب وسميرة على خاصية الخطف لضم المشترك شرف إلى فريقهم، وبعد التفكير اختار فريق راغب علامة.

ختام الحلقة كان مع فريق محمد حماقي، إذ فضل المدرب المصري بهاء على عاصم. بينما شهدت المنافسة الأخيرة في فريقه لون أخر، إذ كانت منافسة ملحمية بين المشتركة وئام رضوان والمشترك ماهر انتهت بفوز وئام وسط دموع ومشاعر الحكام والجمهور لأدائها المبهر رغم الوضع الصحي الذي تعاني منه، إلا أن المشترك ماهر لم يخرج من الحلبة خاسراً، قامت الديفا سميرة على الفور بخطفه لتكمل فريقها لمرحلة اللايف التي ستضم 24 مشترك.

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