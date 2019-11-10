والد أنغام يصدم الجميع ويُعلن وفاته بسبب إنكار ابنته له!

أثار الملحن "محمد علي سليمان" والد الفنانة المصرية أنغام حالة من الجدل والغضب ضد الأخيرة بسبب ما نشره عبر صفحته الخاصة في فيسبوك، إذ كتب الملحن المصري: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سبباً في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمد لله"!

السبب وراء هذا المنشور هو رفص الفنانة أنغام تقديم أغنية "الركن البعيد الهادئ" التي طلبها الجمهور في حفلها الأخير ببلدها الأم مصر، إذ أن الأغنية من ألحان والدها، فتجاهلت الأمر وتابعت غناء باقة من أغانيها القديمة والجديدة.

خلافات أنغام مع والدها الملحن ليست جديدة، إذ بدأت بعد نضوج أنغام وقرارها الخروج من عباءة والدها، وكان أول هذه القرارات الزواج من مهندس الصوت "مجدي عارف" الذي رفضه والدها، إلا أن المطربة لم تهتم برأي والدها وقررت الزواج به لتبدأ القطيعة الفعلية بينهما. من بعدها بدأت وتيرة الأحداث بالتصاعد، إذ رفضت التعاون معه في أي أغنية وفضلت التعاون مع ملحنين أخرين.

وأكد محمد علي أن ابنته أنغام أنكرت فضله عليها، إذ كان يقدم لها الألحان وعندما دخلت المجال الفني كانت بعمر الـ 16 ووجدت الكثير من الأبواب مفتوحة أمامها بسبب اسمه الفني.

يذكر أن الفنانة المصرية أحيت حفلًا ناجحًا بكل المقاييس في مصر ضمن "مهرجان الموسيقى العربية".

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