والد أنغام يصدم الجميع ويُعلن وفاته بسبب إنكار ابنته له!

والد الفنانة المصرية "أنغام": "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني...البقاء لله والحمد لله" 😐 #أنغام #محمد_علي #محمد_علي_سليمان #عرب #مشاهير #مصر #جديد

A post shared by البوابة (@albawabame) on Nov 10, 2019 at 12:13am PST