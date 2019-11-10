نجوم الفن يحضرون عزاء الراحل هيثم أحمد زكي وانهيار خطيبته من البكاء (صور)

حضر عدد كبير من نجوم الفن في مصر، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذي نظمته نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب العزاء الذي أقيم في مسقط رأسه بالشرقية.

وتوافد النجوم على العزاء وكان في استقبالهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ثم حضر الأخ غير الشقيق للفنان الراحل، والذي يدعى "رامي عز الدين"، وأخذ العزاء إلى جانب النقيب.

وانهارت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي من البكاء مع بدء مراسم عزاء الراحل وظهرت مُحاطة بمجموعة من أصدقائها.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على تقديم وعائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تخرج عن صمتها وتوضّح سبب عدم استلام جثمانهاجب العزاء في الفنان الراحل، النجم المصري محمد هنيدي ومواطنه أحمد حلمي ومحمد رمضان ومي نور الشريف ومحمد إمام وعمر مصطفى متولي وغيرهم.

ورحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، الخميس الماضي، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر نفس اليوم، بحضور عدد كبير من النجوم.

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