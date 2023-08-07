ذا ويكند ينهار بالبكاء أمام جمهوره.. فيديو

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الشهير "ذا ويكند" خلال تقديمه لعرض غنائي أمام جمهوره على أحد المسارح.

ذا ويكند ينهار بالبكاء أمام جمهوره



ظهر المغني الشهير وهو يقدّم احد عروضه الغنائية على المسرح أمام الجمهور وبينما هو في وسط العرض انهار بالبكاء وبقي على هذا الحال الذي صدم جمهوره لعدة دقائق.



ولم يكشف عن سبب بكائه وانهياره على المسرح وامام الجمهور، إلا أن عدد كبير من جمهور الفنان الذين كانوا متواجدين في الحفل أكدوا أن سبب ما حدث معه هو تأثره الشديد بالاغنية التي قدمها.

ذا ويكند يبكي متأثرًا أثناء حفلته 💔

pic.twitter.com/sj5pTjevsB August 6, 2023

ذا ويكند يستغني عن لقبه الفنيّ



كشف النجم البالغ من العمر 33 عاماً بان اسمه الحقيقي أبيل تسفاي حيث أكّد بأنه يرغب بالتخلّص من لقبه الفني وقال خلال مقابلة أجراها: "أصبحت مستعدّ لطي صفحة ذا ويكند، لأنني أرغب بطي جميع الصفحات من حياته، والولادة من جديد".

وعلى صعيد آخر خاض النجم الشهير تجربة التمثيل مؤخرًا من خلال مسلسل The idol الذي جمعه بالفنانة ليلي روز ديب والفنانة الكورية جيني.

وتعرض النجم الشهير للجمهور بسبب أدائه في العمل، فيما أثار المسلسل الكثير من ردود الفعل السلبية وذلك لجراة العديد من المشاهد فيه الذي وصفها البعض بغير المبررة.