ذا ويكند يوقف حفله في كاليفورنيا بشكل مفاجىء.. والسبب فقدان صوته

أوقف المغني الهوليوودي العالمي "ذا ويكند" حفله الغنائي الأخير والذي أقيم في مدينة كاليفورنيا يوم السبت الماضي، بشكل مفاجىء اثار صدمة للجمهور.

ذا ويكند يفقد صوته

وأحيا المغني العالمي حفلاً غنائياً موسيقياً مساء يوم السبت الماضي في ستاد صوفي في مدينة كاليفورنيا حيث انقطع صوته بشكل مفاجىء خلال منتصف العرض الغنائي.

وأدّى النجم العالمي أربع أغنيات فقط وبعدها انقطع صوته حيث اضطر بعدها الى إخبار جمهوره بأنه مجبر على الغاء الحفل ولن يستطيع الاستمرار بالغناء.

وفي تفاصيل ما حدث خلال الحفل كان النجم العالمي يؤدي أغنية Can't Feel My Face حيث اختفى بعدها عن الجمهور بشكل مفاجىء وراء المسرح، ثم عاد ليعتذر ويقول أنه فقد صوته وهو غير قادر على استمرار الحفل وسيقوم بالغائه.

#TheWeekend really cancelled his show after only 3 songs. Are you freaking kidding me!!?!????!! pic.twitter.com/CL7dF2nTK9 — иια r. (@Niaevents) September 4, 2022

سبب فقدان صوت ذا ويكند

وانقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الغاء الحفل بسبب فقدان ذا ويكند صوته، ولكن الاخير ودّع جمهوره على المسرح ونشر توضيح له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"انستغرام".

وقال ذا ويكند في المنشور معتذراً: "لقد فقدت صوتي في الأغنية الأولى وانا اشعر بأنني محطّم وأوعدكم بترتيب موعد آخر للحفل، كما أنه من المؤكد ستستلمون أموالكم".

وانتقل المتابعون والأصدقاء للتعليق على المنشور الذي نشره وتمنوا له السلامة والعودة بقوة من أجل جولته الغنائية أيضاً وحفلاته.