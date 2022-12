ذا ويكند يفاجىء جمهوره بعمل جديد.. ما علاقة فيلم Avatar 2؟

سيصدر الفيلم الذي ينتظره الملايين من الأشخاص حول العالم "أفاتار" بجزءه الثاني الذي يحمل اسم 2 Avatar: The Way of Water في دور السينما بعد أيام قليلة.

وتزامناً مع اخراج عمل ضخم بهذا الحجم فإن العمل هذا سيرافقه أغاني ومقدمة ونهايات، حتى يحصل على النجاح الكبير الذي حصده الجزء الاول منه.

ذا ويكند يشوّق جمهوره حول الجزء الجديد من avtar

أشعل النجم الهوليوودي العالمي "ذا ويكند" حماس جمهوره حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو دعائي لأغنية Nothing is Lost (You Give Me Strength) عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكّد المغني العالمي "ذا ويكند" بأنه سيقوم بتقديم الأغنية التي سترافق الفيلم الضخم، حيث علّق على مقطع الفيديو: "لم نفقد أي شيء فأنت تعطيني القوة، سيتم إصدار الاغنية في 15 ديسمبر والفيلم في 16 ديسمبر".

وفي تفاصيل الأغنية الجديدة الخاصة بـ ذا ويكند فقد أكّد مصادر صحفية قريبة من المغني العالمي بانه هو من كتب الأغنية بشكل منفرد وأنتجتها شركة Swedish House Mafia وهي تتحدّث عن جوهر قصة الفيلم.

نبذة عن فيلم أفاتار 2

يشار بأن المغني "ذا ويكند" كان قد شوّق جمهوره خلال وقت سابق عندما نشر عبر حسابه الخاص على "انستغرام" فيديو تشويقي يتضمن حرف A وهو اختصار لـ Avatar وتاريخ العرض وهو 16/12.

ويعود الجزء الثاني بالجمهور الى عالم وكوكب باندورا الساحر حيث تعود حياة الأفاتار بالاضطراب من جديد بعدد ان يعود البشر الى الكوكب لذلك يتعلمون اساليب الهرب.