(ذقن) دنيا بطمة الجديدة تثير موجة من السخرية و الاستهجان!

البوابة-تواصل المطربة المغربية دنيا بطمة إثارة الجدل بتغير شكلها المستمر، حيث نشرت الفنانة مؤخرا على حسابها عبر موقع (تيك توك) فيديو وهي تغني للنجمة نانسي عجرم أغنية ( حبك مانجه وتفاح )، و بدت بشكل غريب مما أثار حالة من السخرية بسبب خضوعها للكثير من عمليات التجميل.

و تلقت القنانة سيلا من الانتقادات الساخرة من شكلها الجديد، وما لفت أنظار المتابعين هو أن وجه دنيا بطمة ظهر مثلث الشكل، و ذقنها رفيعة ذات زاوية حادة، فيما رجح آخرون استخدامها فلتر.

وعلى الصعيد العائلي، حصلت دنيا بطمة مؤخرا على حكم قضائي بالطلاق من زوجها المنتج محمد الترك، مع الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فيما تداولت صحف مغربية معلومات عن انتهاء الفنانة المغربية من تصوير مشاهد فيديو كليب جديد لأغنيتها (زيديني)، والتي ستكون ردّ مباشر ومفاجأة كبيرة على طليقها و والد ابنتيها.