بريانكا شوبرا تفطر قلب متابعيها بهذه الرسالة في ذكرى وفاة والدها الخامسة

بريانكا شوبرا

شاركت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، صورة ومقاطع فيديو قصيرة لوالدها "أشوق شوبرا" في ذكرى وفاته الخامسة، اليوم الأحد الـ10 من حزيران.

وبرسالة مؤثرة من بريانكا لوالدها فطرت قلب متابعيها وقالت أنها تشتاق لوالدها، فعادة ما تقوم بريانكا بمشاركة مثل هكذا منشورات موثرة عنه لتبقى ذكراه حيه وباقيه في قلبها حتى لو على مواقع التواصل الإجتماعي.

قامت اليوم بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات على انستغرام وعلقت عليها قائلة: " اليوم تصبح خمس سنوات، لقد اشتقت لك يا أبي".

الجدير ذكره، أن اشوق شوبرا والد نجمة بوليوود، نقل إلى المشفى وقتها قبل 17 يوم من وفاته وخسارته بمحاربة مرض السرطان، حيث أنه كان في المراحل النهائية من المرض.

كان والد بريانكا طبيبًا وتقاعد من الجيش في عام 1997 برتبة ملازم، وكانت دائما بريانكا تعبر عن موت والدها أنه ضربة كبيرة لم تستطيع أن تتعامل معها إلى حد يومها هذا.

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