معجبو تايلور سويفت جن جنونهم.. ارتدوا الحفاضات في حفلها!

وصل محبو ومعجبو النجمة الأمريكية تايلور سويفت لحد الجنون، بعد ارتدائهم الحفاضات المخصصة للكبار في حفلها الغنائي ضمن جولتها العالمية Eras Tour.

محبو تايلور سويفت يرتدون الحفاضات

في التفاصيل، شارك محبو سويفت، الملقبين بـ"سويفتيز"، مقاطع فيديو توثق ارتدائهم للحفاضات قبيل بدء حفلتها الغنائي عبر حساباتهم على تطبيق "تيك توك".

وفي أحد الفيديوهات تظهر صديقتان تساعدان بعضهما البعض في ارتداء الحفاضات وهما في حالة من الضحك الهستيري، ورغم أن الموقف يعتبر بالمحرج، إلَّا أنهما بدتا فخورتين بقرارهما؛ لاسيما أن ذلك سيمنعهما من تفويت ثانية واحدة من الحفل.

ويبدو أن إطلالة إحداهن المبهجة لم تمنعها من التراجع عن القرار، إذ رفعت فستانها الذهبي المزيَّن بالشراشيب، وبدأت بارتداء الحفاض أمام عدسة الكاميرا.

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، إذ رأى البعض أن الحفل لا يتطلب ارتداء حفاض خاصة أنه سيستغرق 3 ساعات فحسب؛ ما يعني أن بمقدور المتواجدين السيطرة وحبك ذواتهم من التبول.

فيما أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كالسكري أو الحوامل، رأوا أن هذه الخطوة الأفضل، إذ أن البعض يشعر بالحاجة للذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر ودوري؛ لذا ارتداء الحفاض قد يسمح لهم بالاستمتاع بوقتهم لأطول فترة ممكنة.

وكشف آخرون إلى أن اتبعوا ذات الفكرة في حفلات غنائية سابقة، مشددين على أن هذه أفضل طريقة للاستمتاع بالحفل دون التفكير بالذهاب إلى الحمام.



