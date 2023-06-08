  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. معجبو تايلور سويفت جن جنونهم.. ارتدوا الحفاضات في حفلها!

معجبو تايلور سويفت جن جنونهم.. ارتدوا الحفاضات في حفلها!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 11:04
تايلور سويفت
تايلور سويفت

وصل محبو ومعجبو النجمة الأمريكية تايلور سويفت لحد الجنون، بعد ارتدائهم الحفاضات المخصصة للكبار في حفلها الغنائي ضمن جولتها العالمية Eras Tour.

اقرأ ايضاًتايلور سويفت تبتلع حشرة خلال غنائها .. والجمهور تايلور سويفت تبتلع حشرة خلال غنائها .. والجمهور "ذبابة محظوظة"

محبو تايلور سويفت يرتدون الحفاضات 

في التفاصيل، شارك محبو سويفت، الملقبين بـ"سويفتيز"، مقاطع فيديو توثق ارتدائهم للحفاضات قبيل بدء حفلتها الغنائي عبر حساباتهم على تطبيق "تيك توك".

وفي أحد الفيديوهات تظهر صديقتان تساعدان بعضهما البعض في ارتداء الحفاضات وهما في حالة من الضحك الهستيري، ورغم أن الموقف يعتبر بالمحرج، إلَّا أنهما بدتا فخورتين بقرارهما؛ لاسيما أن ذلك سيمنعهما من تفويت ثانية واحدة من الحفل.

ويبدو أن إطلالة إحداهن المبهجة لم تمنعها من التراجع عن القرار، إذ رفعت فستانها الذهبي المزيَّن بالشراشيب، وبدأت بارتداء الحفاض أمام عدسة الكاميرا.

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، إذ رأى البعض أن الحفل لا يتطلب ارتداء حفاض خاصة أنه سيستغرق 3 ساعات فحسب؛ ما يعني أن بمقدور المتواجدين السيطرة وحبك ذواتهم من التبول.

اقرأ ايضاًتايلور سويفت تبتلع حشرة خلال غنائها .. والجمهور جمهور تايلور سويفت يثير الجدل بارتدائهم الحفاضات خلال حفلها الأخير .. ما السبب؟

فيما أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كالسكري أو الحوامل، رأوا أن هذه الخطوة الأفضل، إذ أن البعض يشعر بالحاجة للذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر ودوري؛ لذا ارتداء الحفاض قد يسمح لهم بالاستمتاع بوقتهم لأطول فترة ممكنة.

وكشف آخرون إلى أن اتبعوا ذات الفكرة في حفلات غنائية سابقة، مشددين على أن هذه أفضل طريقة للاستمتاع بالحفل دون التفكير بالذهاب إلى الحمام.

تايلور سويفت
 

كلمات دالة:تايلور سويفت

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...