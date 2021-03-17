العثور على جثة الفنانة السورية رائفة الرز بظروف غامضة في هولندا.. هاجرت من أجل ابنها

عُثر على جثة الممثلة السورية رائفة الرز داخل منزلها في هولندا بعد أن تم قتلها في ظروف غامضة من دون التطرق إلى ما حدث تحديداً.

وشارك الخبر الحزين نجوم سوريا على رأسهم الممثلة السورية يارا صبري بتغريدة جاء فيه "ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون ،رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن ،العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون".

#رائفة_الرز

ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون ،رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن ،العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون .#سوريا pic.twitter.com/lbOSFk35Ve — yara sabri (@yarasabri1) March 17, 2021

أما الفنانة أمل عرفة فقد شاركت منشور عبر حسابها في إنستجرام جاء فيه "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك..السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك"



أما الممثلة لورا أبو سعد فقد شاركت تغريدة جاء فيها "وفاة الزميلة الممثلة رائفة الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء لعائلتها ومحبيها"!

وفاة الزميلة الممثلة #رائفة_الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء لعائلتها ومحبيها pic.twitter.com/2DqYRaXy24 — Laura Abu Asaadلورا أبو أسعد (@lauraabuasaad) March 17, 2021

نبذة عن رائفة الرز

هي ممثلة مسرح عُرفت فنياً باسم رائفة أحمد، وهي مِن خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، وكانت زميلة مقاعد الدراسة لـ كل مِن "أمل عرفة، جهاد عبدو، أندريه سكاف، نضال سيجري" وغيرهم. الممثلة لم تأخذ حقها على الشاشة واكتفت بأعمال المسرح، ووصفها الممثلين بأنها عاشت فنياً بالظل.

ومن أبرز أعمالها في التلفزيون هي مسلسلات "أشياء تشبه الحب" و"مطلوب رجال" و"غزلان في غابة الذئاب"، إضافةً إلى مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أهل الراية" وكذلك الجزء الثاني من "دنيا"، أما عن هوايتها فقد اشتهرت بالرسم وقد جهزت زاوية في منزلها كمكان للرسم أو مرسم واعتادت على مشاركة العديد مِن لوحاتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت لاحقاً للحصول على الجنسية الهولندية - وفق مقرّبين منها - ولكن قرار جنسيتها لم يصدر بعد، وكان سبب هجرتها من أجل أمان ابنها الوحيد بحسب تصريح أمل عرفة.

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