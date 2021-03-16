شمة حمدان تتعرض للتنمر بسبب إطلالتها الذكورية..والجمهور يشبهها بـ كريم عفيفي!

تصدر اسم الممثلة الإماراتية شمة حمدان حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول صُور جديدة لها من داخل أحد المنتجعات.

وظهرت شمة في الصُور وهي ترتدي إطلالة صيفية مكونة من قميص وشورت، وما لم توقعه الفنانة أن تتحول الصُور العفوية إلى حملة سُخرية واسعة عليها بسبب مظهرها.

وسخر أغلب رواد السوشال ميديا من إطلالتها ووصفوها بالرجولية ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها "هاي متحولة ومتشبه بالرجال وبكره بس يشوفوها المراهقات بقلدوها مشان هيك لازم هاي الاشكاال من الناس لازم ما نجيب سيرتهم بالمره الله يبعد شر المتشبهين بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء عن اولادنا وبناتنا واحفظهم من الفتن".

وتابع آخر "والله جميله وجمالها طبيعي بس ليش تخرب حالها كذا لعن الله المتشبهين ياريت ماتظلمي حاليك ربي كرمك وخلقك باحسن تكوين مافي داعي تبتعدي عن طبيعة خلقك".

وكان هنالك تعليق لأحدهم "هاذي بنت.. قسم بالله حسبت لبناني واقف حتي قلت منو هذا ممثل حرام جميله بدون عمليات ليش تسوي جي بس ابعرف".

ولم يتوقف الأمر هنا، بل شبهها البعض إلى الممثل المصري كريم عفيفي من ناحية وقفة التصوير والستايل.

في حين دافع البعض عن شمة بتعليقات كان منها "أفضل شي انها متهتم ولا تسمع كلام احد تعيش النفسها وبس احب صوتها"... وجاء في تعليق آخر "لطيفة وفنانة مهمة ومميزة".

يذكر أن شمة عُرِفت للجمهور من خلال برنامج المواهب "عرب جوت تالنت"، وتمكنت من الوصول للمرحلة النهائية بعد أن سحرت اللجنة والجمهور بصوتها وأدائها الذي قدمته خلال حلقات الموسم الثاني الذي عُرض عام 2012.

وانطلقت شمة من بعدها في عالم الفن وأطلقت سلسلة من الأعمال الناجحة من بينها "أجر وعافية، كان، معجبة" والتي حققت ملايين المشاهدات عبر منصة يوتيوب للأعمال المصورة. كما قدمت دويتو غنائي على طريقة الفيديو كليب جمعها بالمطرب العراقي "سيف نبيل" حمل عنوان "أخر كلام" وحقق أكثر من 29 مليون مشاهدة.

للمزيد من قسم الترفيه:

إلهام الفضالة تتصدر الترند بسبب التغير الكبير في شكلها.. وهكذا ردت على الموضوع!

أصالة كامل من عالم الأطفال إلى الإثارة.. صُور جريئة!

بطلة مسلسل نور ومهند بعد غياب عدة سنوات تزوجت وأصبحت أُم.. هل تغير شكلها؟