رابعة الزيات ترد على الساخرين منها.. وتنشر فيديو للقائها مع سيف الدين السبيعي

تعرَّضت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات لحملة من السخرية والانتقادات بعد حوارها مع الفنان السوري سيف الدين سبيعي في حدى حلقات برنامجها "شو القصة".

انتشر مقطع فيديو مجتزأ من الحلقة جمع بين رابعة الزيات وسيف الدين سبيعي، حيث سألت الإعلامية ضيفها سؤالًا استهجنه البعض معتبرين إياه سؤالًا غير احترافي، حيث جاء كالتالي: "توفي خيك عامر الله يرحمه الخلاف كان قبل ما يتوفى".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الشخصي وانتقدوا طريقتها في صياغة السؤال، حيث كيف لها أن تتوقع أن يحدث خلاف مع شخص متوفي بعد وفاته!

#رابعة_الزيات بتسأل الممثل السوري اذا كان الخلاف مع خيه قبل ما يتوفى 😂😂😂😂 pic.twitter.com/HioeKk91ZD — إبراهيم (@thegodfatherr01) December 12, 2021

رابعة الزيات ترد على حملة التنمر



وبعد موجة التنمر والسخرية، قررت الزيات الخروج عن صمتها والتعليق على الموضوع بطريقة احترافية وذكية، فنشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة، كتبت فيها: "#سيف_السبيعي يظهر أنني اسأل سؤلاً غير منطقياً! الفيديو مهضوم ومضحك لكن لمن أخذه الى ضفة التهكّم والاساءة اليكم الفيديو الكامل الذي اسأل فيه عن استمرار الخلاف العائلي بعد موت أخيه".

وأوضحت رابعة أن السؤال كان تتمة لحوار دار بينها وبين السبيعي حول خلافاته مع شقيقه وكيف أثر ذلك على والده وإذا ما استمرت الخلافات حتى بعد وفاته.

#لمن_يهمه_الأمر : يتم تداول فيديو مجتزأ من مقابلتي مع #سيف_السبيعي يظهر أنني اسأل سؤلاً غير منطقياً! الفيديو مهضوم ومضحك لكن لمن أخذه الى ضفة التهكّم والاساءة اليكم الفيديو الكامل الذي اسأل فيه عن استمرار الخلاف العائلي بعد موت أخيه! #شو_القصة pic.twitter.com/5ITWQQBeVZ — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) December 13, 2021



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد رابعة الزيات



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد رابعة، فكتب أحد المغردين: "كل واحد منا بيغلط و كل واحد منا ممكن يحكي كلمة مش قاصدها، بس المشكلة اليوم بوسائل التواصل صار الكل قاضي، و الكل حاكم، و الكل قديس و المشكلة الاكبر بالجيش الالكتروني لي بحرض وبيحرق تاريخ شخص كرمل زلة لسان، و اكثرية العالم بطبل قبل ما تفهم، "من منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر"".

كل واحد منا بيغلط و كل واحد منا ممكن يحكي كلمة مش قاصدها، بس المشكلة اليوم بوسائل التواصل صار الكل قاضي، و الكل حاكم، و الكل قديس و المشكلة الاكبر بالجيش الالكتروني لي بحرض وبيحرق تاريخ شخص كرمل زلة لسان، و اكثرية العالم بطبل قبل ما تفهم.

"من منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر" — Rami Wahhab (@RamiWahhab) December 13, 2021

وكتب آخر: "انك مضطرة تبريري كونك راقية جداً وها أمور تصير مع عامة الناس بس بعض عقول صغيرة تستنى منك زلة لحتى يعيروك بها كم مثير لشفقه الله يهديهم استمررى يا ست رابعة تحياتى ليك من ليبيا، مع كل حب".

مانك مضطرة تبريري كونك راقية جداً وها أمور تصير مع عامة الناس بس بعض عقول صغيرة تستنى منك زلة لحتى يعيروك بها كم مثير لشفقه الله يهديهم استمررى يا ست رابعة تحياتى ليك من ليبيا 🇱🇾🤍 مع كل حب 🌹 — Tamer Al Sharif (@TimorMarino) December 13, 2021



منى ابو حمزة تدافع عن رابعة الزيات



ووقف الاعلامية اللبنانية منى ابو حمزة في صف رابعة ودعمتها ضد حملة التنمر التي واجهتها، فنشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، كتبت فيها: "الإعلامي متل أي إنسان بييشرد أحياناً.فكيف إذا كان عم يقدم أكتر من برنامج ولم يكلّ بالرغم من فترة معاناة فقد فيها الوالدة وكاد إنه يفقد الشريك".

وتابعت: "طريقة طرح سؤال رابعة زلّة لسان ممكن أن تضحكها هي أو تجعل المشاهد يبتسم على أقصى حدّ وما يبنى عليها دليل إننا عم نفتش على التنمر تفتيش".

الإعلامي متل أي إنسان بييشرد أحياناً.فكيف إذا كان عم يقدم أكتر من برنامج ولم يكلّ بالرغم من فترة معاناة فقد فيها الوالدة وكاد إنه يفقد الشريك.

طريقة طرح سؤال رابعة زلّة لسان ممكن أن تضحكها هي أو تجعل المشاهد يبتسم على أقصى حدّ وما يبنى عليها دليل إننا عم نفتش على التنمر تفتيش. pic.twitter.com/zjci9mljIF — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) December 13, 2021



