رابعة الزيات: سعيدة بأنني أصبحت في عمر الخمسين وهذا هو سر جمالي؟

قابلت مقدمة البرامج اللبنانية لانا مدوّر الإعلامية اللبنانية الجميلة "رابعة الزيات" وقالت الإعلامية الزيات خلال المقابلة أنها دخلت سن الخمسين، حيث قالت لها لانا أنه لا يظهر عليها أبداً هذا العمر، وتبدو أصغر من عمرها.

وقالت الزيات خلال المقابلة أن سر جمالها والحفاظ على بشرتها وجسدها هو أنها تعمل البوتكس والفيلر بانتظام وتحافظ على بشرتها، وتمارس الرياضة واليوغا وخصوصاً رياضة المشي، وتتابع الموضة حسب ماذا يليق بها، وأضافت أيضاً أن زوجها زاهي وهبي "زوجي مهنيها هنا ما في خبرك أديه".

قالت الإعلامية رابعة الزيات أنها واجهت تحديات كثيرة في المرحلة الأخيرة، من رحيل والدتها جراء مرض الالزهايمر ودخول زوجها الاعلامي والشاعر زاهي وهبي مرحلة حرجة بعد اصابته بكورونا.

وتحدثت الإعلامية الزيات عن الأيام الاخيرة لوالدتها وتشرح كيف اصبحت بالكاد تتعرف الى ابنتها، كما تخبرنا عن تجربة المستشفى واشاعة رحيل زوجها وكيف تلقتها.

وشاركت أيضاً في حوارها مع الإعلامية لانا مدور رؤيتها لمسألة العمر بعدما بلغت سن الخمسين. تستذكر مراحل حياتها خصوصا عندما تزوجت في سن صغيرة وهاجرت الى افريقيا ومن قم اتخذت قرار العودة الى لبنان والطلاق.

"موقع البوابة" يقدم لكم فيديو رابعة الزيات للانا مدور: في هذه اللحظة إِنهرت مع انني امرأة قوية! وسعيدة بأنني أصبحت في عمر الخمسين:

وتعتمد الإعلامية رابعة الزيات الكثير من التنسيقات التي تجمع بين النمط الأنثوي الناعم والأسلوب الشبابي العصري، ومن خلا صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام إليكم بعض من إطلالاتها!

والجدير بالذكر أن رابعة الزيات 11 مايو 1973 إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.

رابعة الزيات تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب أفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

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