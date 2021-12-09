أمل عرفة تدعم رابعة الزيات ب"فوق 18".. "ولادنا ما عادو صغار"

تعرَّضت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات لموجة من الغضب والجدل بعد عرض أول حلقات برنامجها الجديد "فوق 18"، والتي تناولت بها موضوع الابتزاز والجنس الافتراضي والتحرش.

أمل عرفة تدعم رابعة الزيات

ورغم الانتقادات السلبية حول الابرنامج، إلَّا أن الفنانة السورية أمل عرفة أعربت عن دعمها لرابعة الزيات وإعجابها بالبرنامج الذي يتناول قضايا جريئة قد يراها المشاهد تتعدى الحدود، ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "بتشكرك رابعة الاعلامية المحترمة اللي نحكي ببرنامجك انحكى بطريقة علمية (لاحياء في الدين) وهاد افضل من انو ينحكى بالسوشيال ميديا ومحتويات مريضة".

وتابعت: "لذلك مرة ثانية مبروووك وبانتظار المزيد منك (ولادنا ما عادو صغار) يعرفو مننا احسن ما يعرفو عن طريق الشخص الخطأ".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأيهم بتعليق أمل عرفة



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق أمل عرفة ودعمها لرابعة، فكتبت إحداهن منتقدة: "للأسف عم تشدي على ايدها بلطريق الخطأ انتي مسكي بنتك وعلميها مو ضروري يطلع برنامج مخجل ومقزز بقصصه لحتى نزقفله و نقول لقليلة الادب يلي عم تقدمه انو واو برافو انتي عم تعلمينا شو نعلم ولادنا عنجد مسخرة".

وكتبت أخرى مستهجنة: "امل عرفة بتمثل قبلات وبتدعم طليقها بالتقبيل وبعرض مؤخرته ومستغربين!".

وعلَّق آخر: "لبش انتو الكم علاقة بالدين ماالدين براء منكم ويلي بتمثل بشارع شيكاغو هيك دور فشي طبيعي تحكي هيك ياعيب الشوم عليكم".



تعليق أمل عرفة يدعم فكرة طليقها عبدالمنعم عمايري



ويأتي تعليق أمل عرفة بعدما أثار زوجها عبدالمنعم عمايري الجدل حينما صرَّح في إحدى اللقاءات عن قبوله فكرة أداء ابنته مشهد قبلات في حال كانت ممثلة، وذلك بعدما تعرَّض للهجوم بسبب مشهد قبلات جمعه بزميلته الفنانة السورية كندا حنة في فيلم "الافطار الأخير".



