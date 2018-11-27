راشد الماجد يطرح أغنية وطنية بعنوان (بيرق العز)

راشد الماجد يطرح أغنية بعنوان (بيرق العز)

طرح الفنان راشد الماجد عبر قناته الرسمية على (يوتيوب ) أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان (بيرق العز)، وذلك احتفاءا بزيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان إلى دولة البحرين.

(بيرق العز) من كلمات دعيج بن خليفة البنعلي وألحان نزار عبدالله وتوزيع هشام السكران، حسب موقع الفن.

الجدير ذكره ان راشد الماجد كان قد طرح مؤخرا اغنية (شامخ)، عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، كما انه اصدر أغنية "عطاشى"، من كلمات أحمد علوي، ألحان نزار عبدالله، توزيع هشام السكران، ومكساج جاسم محمد.