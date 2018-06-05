راغب علامة يحيي رابع أيام العيد في جدة

أعلن الملحن الشهير سمير صفير، عبر صفحته الرسمية على (تويتر ) عن الحفل المرتقب للنجم راغب علامة في المملكة العربية السعودية.

ومن المرتقب أن يقام الحفل، 18 يونيو /حزيران الجاري، الموافق رابع أيام عيد الفطر، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فى مدينة جدة في حفل مخصص للعائلات.

ونشر النجم راغب علامة فيديو عبر صفحته الرسمية، يواعد فيه جمهوره السعودي للإحتفال بفرحة العيد بحفل غنائي ضخم ولأول مرة في السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حسب موقع صدى البلد.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد انفتاحا في الفترة الأخيرة في المجالات الفنية والثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، وأقيمت حفلات غنائية بالسعودية مؤخرا آخرها للنجم تامر حسني وسط حضور جماهيري سعودي ضخم، ومن المقرر أن تقام حفلات غنائية في السعودية لشيرين عبد الوهاب والنجمه أنغام.