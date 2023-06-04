راغب علامة بالتوكسيدو وزوجته تتألق بالبرتقالي في زفاف الحسين

تواجد الفنان اللبناني راغب علامة وزوجته جيهان آل علي في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف، الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق الأول من حزيران.

إطلالة راغب علامة وزوجته في زفاف الحسين

وتألق النجم اللبناني ببدلة توكسيدو سوداء نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق سوداء، فيما خطفت زوجته الأنظار إليها بإطلالة غير معتادة، إذ ارتدت فستانًا دمج بين اللونين البرتقالي والرمادي، فيما نسَّقته بـ"كيب" باللون البرتقالي الذي انسدل من الأكتاف، فيما تميَّز بفيونكة كبيرة ناحية الكتف.

وأكملت جيهان إطلالتها بترسيحة شعر مرفوعة، فيما اعتمدت مكياجًا ارتكز على الظلال الترابية.

لقاء راغب علامة ونانسي بيلوسي

وشارك علامة متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو للقاء جمعه مع رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي، على هامش مشاركته في زفاف الحسين ورجوة.

وأوضح علامة أن بيلوسي طلبت من الاستماع إلى أغنيته "نفرح بالحسين"، ولبى طلبها وغناها أمام الجميع، وحال انتهائه صفقت له بحماس.



وأرفق علامة الفيديو بتعليق، كتب فيه: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة.. أنت جوهرة ثمينة وكان لقاؤك شرفا عظيما".



