في لفتة لطيفة..راغب علامة يهدي الأمير الحسين ورجوة أغنية بمناسبة حفل زفافهما

أهدى الفنان اللبناني راغب علامة أغنية مكتوبة خصيصًا لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه رجوة آل سيف، بمناسبة حفل زفافهما الملكي المقرر إقامته يوم الخميس في العاصمة الأردنية، عمَّان.

راغب علامة يهدي أغنية لولي عهد الأردن

وأوضح علامة أن الاغنية من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، حيث أرسلت للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ليتسنى لهما سماعها قبل الزفاف.

وجاء في كلمات الأغنية: "الاردن بالحب ولا اقوى..بالفرح نجوم عم تطوى فرح.. الحسين ورجوه الاردن فرحان ومن اعز جبين سيدنا.. ولمعت عينيا ملكتنا عمان.. عريسنا عزمتنا جينا يا عمان ويا امير اللي ما حدا قدك.. شريك تعمر قلبك حبك... ياللي اسمك على اسم جدك اغلى انسان حروف الاسامي على الخاتم قال شايفه بني هاشم بكره".

ويُشار إلى أنه هناك احتمال كبير أن يؤدى راغب الأغنية في الحفل الغنائي المرتقب، المقرر إقامته في أستاد عمان الدولي اليوم الموافق 29 آيار، والذي يجمعه بالنجمين المصريين تامر حسني وأحمد سعد، والفنانتين الأردنيتين ديانا كرزون وزين عوض.

حفل المرتقب، ويحييه أيضًا الفنانان المصريان تامر حسني، وأحمد سعد، والفنانتان الأردنيتان ديانا كرزون، وزين عوض، وسيقام في استاد عمان الدولي، الإثنين 29 أيار/ مايو 2023.



