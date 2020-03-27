راغب علامة: (جو كورونا يليق بزوجتي!!)

لفت الفنان اللبناني راغب علامة الأنظار بتعليقه على انتشار المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا في لقاء أجري معه عبر (سكايب) ضمن حلقة من برنامج (منا وجر) الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط على شاشة قناة MTV اللبنانية.

وقال في معرض رده على أسئلة الأخير إنه اكتشف خلال الحجر المنزلي الذي يتبعه مع أفراد أسرته وجهاً جديداً لزوجته جيهان.

وأضاف: (زوجتي يليق بها جوّ كورونا، فقد أصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتقوم بالتجارب لإعداد بعض الأطباق. لكن نشكر الله أنني ما زلت على قيد الحياة وأنها نجحت في كل ما قامت بتحضيره)، حسب موقع مجلة لها.

كما أعلن استعداده لإطلاق أغنية جديدة تنطلق من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان راهناً وخصوصاً بعد تفشي الفيروس.

وأوضح أن الأغنية ستشكل عربون تقدير وشكر للطاقم الطبي والقوى الأمنية في لبنان على الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الجهات في مجال الصحة والأمن في هذه المرحلة الصعبة.