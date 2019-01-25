راغب علامة يحيي (عيد الحب) في عمَّان

راغب علامة

يحيى الفنان راغب علامة حفلا غنائيا ضخما في العاصمة الأردنية عمَّان يوم 14 من فبراير/شباط المقبل، في إطار الاحتفالات بعيد الحب، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وكتب السوبر ستار على صفحته بموقع (تويتر): (دعونا نحتفل معًا في الأردن يوم 14 من فبراير المقبل، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا هناك)، حسب موقع جريدة البشاير.

ومن المنتظر أن يقدم راغب علامة، خلال حفله في العاصمة الأردنية، باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي تلهب مشاعر جمهوره وتخطف صيحاتهم.