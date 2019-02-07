راغب علامة و محمد عساف معا في الشارقة غدا

راغب علامة و محمد عساف معا في الشارقة

يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا ضخما يوم غد الجمعة 8 فبراير/شباط، وذلك على مسرح المجاز في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يشارك راغب في الحفل الفنان الفلسطيني محمد عساف نجم برنامج اكتشاف المواهب ( أراب أيدول)، حسب اليوم السابع .

و من المقرر أن يقدم راغب علامة عددا كبيرا من أهم و اشهر اغنياته ، و من ابرزها ( نسيني الدنيا ، حبيب قلبي، الحب الكبير ، فرق كبير ، و غيرهم .