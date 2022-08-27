راغب علامة و الراقصات: أزمة جديدة بعد صوره مع زوجة السفير العراقي

أحيا النجم راغب علامة حفلا غنائيا مساء الخميس 25 أغسطس/آب، في العلمين الجديدة.وشهد الحفل ظهور الراقصتين الروسيتين أوكسانا وديانا، وصعودهما على المسرح لتقديم وصلة رقص على أغنيات راغب علامة.

وعقب انتهاء الحفل، انتشرت مقاطع الفيديو من حفل العلمين الجديدة، وظهر خلالها راغب علامة وهو يستقبل أوكسانا وديانا، ويرقص معهما على أنغام أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

لم تتوقف الفيديوهات المسربة من حفل راغب علامة عند رقصه من أوكسانا وديانا، إذ انتشر فيديو وهو يقترب من إحداهن بشكل غريب، الأمر الذي وضعه في مرمى الانتقادات، حيث ظن فريق من الجمهور إنه يريد تقبيلها، وعلق أحد المتابعين قائلا: (ما تبوسها وتخلص).

يذكر أن راغب علامة أحدث ضجة واسعة منذ أيام بعدما نشر صور تجمعه بزوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، وبالرغم من وجود السفير بجانبها إلا أن قطاع كبير رأى الصور غير لائقة، الأمر الذي دفع الخارجية العراقية لاستدعاء السفير، و تسبب بموجة عارمة من النقد اللاذع للمطرب اللبناني.