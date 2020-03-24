راغب علامة يتبرع بـ25 مليونا لمواجهة كورونا في لبنان

ضمن حملات التبرعات الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات في لبنان لمواجهة تفشّي وباء كورونا، قدّم الفنّان راغب علامة تبرّعاً بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، قائلاً : (أودّ أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً)، وأضاف: (الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة).

وأضاف راغب خلال إطلالته على شاشة (أم. تي. في) اللبنانية التي أطلقت حملة تبرعات تليفزيونية: (نحن بحاجة أن نكون يداً بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني).

هذا ودعا علامة زملاءه الفنانين للقيام بمبادرات مماثلة، كتوزيع المساعدات الغذائية التي بدأ هو بتوزيعها منذ بداية الأزمة خصوصاً للعائلات المحتاجة والفقيرة والتي توقفت عن العمل بسبب الظروف الراهنة في لبنان.