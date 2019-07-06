راغب علامة يحتفل بتخرج ابنه (لؤي): أب فخور!

قرر النجم راغب علامة مشاركة محبيه بفيديو من تخرج ابنه لؤي، يظهر ابنه في الفيديو بالزي الرسمي للتخرج بجوار زملائه والحضور واكتفى بالتعليق بكلمة Graduation بالإضافة إلى نشر صورة ابنه معلقا عليها: ( حبيب عمري لؤي قطعت رسميا مرحلة عظيمة من حياتك وبتميز كبير، لا كلمات تعبر كم أنا فخور بك وكم أتطلع بشوق لأراك تحقق المزيد من النجاحات العظيمة، أحبك ( أب فخور)، جسب موقع اليوم السابع.

وشاركه محبوه الفرحة فكتبوا: (مبروك عقبال الدكتوراه، الله يحميه، ربنا يخليكم لبعض وغيرها الكثير).

يذكر أن علامة تواجد مؤخرا فى كاليفورنيا ضمن الحفلات التى يخوضها هذا الصيف ومن المقرر تواجده في الأيام المقبلة في تونس فى مهرجان أم الزين الدولي بجمال بالإضافة إلى مشاريع أخرى.