راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في دبي و وائل كفوري يفاجئه

في ليلة استثنائية لا تتكرر كثيرا فاجأ الفنان وائل كفوري صديقه راغب علامة في نهاية الحفل الذي يحييه في دبي، في ختام فقرته بإهدائه أغنية (رح طير حمام)، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن يعتلي راغب علامة المسرح لإحياء الفقرة الثانية من الحفل، حسب موقع اليوم السابع.

كما فاجأ منظم الحفل راغب علامة بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاده على المسرح، وسط غناء الجمهور الحاضر وهتافات باسمه، وأعرب راغب علامة عن سعادته البالغة وشكره لكل من ساهم في مشاركته عيد ميلادها، وخص الشكر للنجم وائل كفوري قائلا: (كانت فرصة رائعة أن ألتقي وائل كفوري)، وقد أمضينا لحظات من العمر سوياً، كما أشكره على معايدتي بأداء أغنيتي (رح طيّر حمام) التي كانت مفاجأة جميلة جداً دخلت إلى وسط قلبي.