راغب علامة يحيي احتفالا بمناسبة زفاف ولي عهد الاردن

البوابة-يحيي النجوم راغب علامة، تامر حسني ، أحمد سعد ، ديانا كرازون وزين عوض حفلًا غنائيا بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية في تمام الساعة الثامنة، وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من مواقف معينة إلى مكان الحفل.

هذا و كانت خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن قد تمت في 17 أغسطس/آب الماضي، وأُقيم الحفل في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضره إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، وغيرهم وأفراد من عائلة آل سيف.