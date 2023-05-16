زغاريد ومهاهاة أردنية بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين ورجوة

تستعد العائلة الهاشمية لحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو 2023، وبمناسبة اقتراب حفل الزفاف نقدم لكم من موقع البوابة أجمل زغاريد ومهاهاة أرنية:

زغاريد ومهاهاة أردنية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد ورجوة

الزغاريد نَكْهَـة خاصـة وحضُور لا غنَـى عَنْه فيْ أي مناسَبَـة تخللها الفَـرَح، وفيما يلي زغاريد ومهاهاة أردنية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد ورجوة:

أويها يا حسين يا خاتم من ذهب أويها بالأردن واهتزت محافظاتها وشوارعها.

أويها واهتزت الأردن علاليها أويها وحتى السلاطين قامت من علاليها

أويها ياما قعدوا جنبي

أويها ياما حرقوا لي قلبي

اويها قالوا حسين ما بياخد رجوة

أويها أخدها ونصرهم ربي

أويها رجوة حوطك بالله

أويها يا زهر الياسمين

أويها يا صحف صغير

أويها على روس السلاطين

أويها مسيتك بالخير يالي مجمعنا هالساعة

أويها واسمك حسين وبيدك خاتم الطاعة

أويها وحياة من خلى نجوم الليل بالسما لماعة

أويها ما اقدر على فراقك لا يوم ولا ساعة

أويها علي يا واحد

أويها وحسين يا اثنين

أويها والي ما تصلي على النبي

أويها نفقعد عينها التنتين

زغاريد للعريس واهله

أويها يا صحن تين

أويها مجلل بالياسمين

أويها عروستنا حلوة

أويها ما طبقت العشرين.

أويها يا ما قعدو جنبي

أويها ياما حرقوا قلبي

أويها و قالوا فلانة ما بتتجوز

أويها تجوزت ونصرني ربي

أويها عريسنا من حارة

أويها و عروسنا من حارة

أويها عريسنا طبق ورد

أويها و عروسنا جلنارة

أويها عصفور عالدالية وبلبل يترغلّو

أويها يلي بياخد بنت أصل الله يسهلّو

أويها لروح لأبو العروس وقللو

أويها عريسنا بيسوى عسكرك كلّو

أويها حوطك بياسين أويها يا زهر البساتين

أويها يا مصحف صغير بايد السلاطين

أويها خرزة زرقا أويها ما صاغك الصايغ

أويها كسبان يالمشتري أويها خسران يالبايع

مهاهاة للعريس مكتوبة اردنية

أويها يا قاعدة عـالمراتـب قعدة البنا

أويها والكحل بعيونـك زقفتلوا غنـا

أويها حطّي القدم عالقدم ما سمعتلوا رنّـا

أويهـا يجعل البطن يلّي حملك مسكنوا الجنة

مهاهاة لام العريس "رانيا"

أويها يا ناس صلوا على محمد

أويها وزيدو الصلاة صلاتين

أويها صلاة تخزي ابليس

وصلاه ترد عنهم العين

لووووووووووووووليش

أويها يا رانيا يا ريته مبارك

أويها يا رانيا يا ريته سبع بركات

أويها كما بارك محمد

أويها على جبل عرفات

لووووووووووووووليش

أويها يا دارنا على الطريق

أويها ومفتاحها ذهب عتيق

أويها واللي ما فرحت للعريس

يبتليها بنشفان الريق

لوووووووووووووووووو وليش

أويها ياما نمت على المخده

أويها وقلبي هدى بمهدة

أويها ولما قالو السجين طلع من السجن

فتح قلبي زي الورده

لوووووووووووووووووووليش

أويها والمسبحه والسجاده

أويها والصلاة والعباده

أويها كل سنه نفرح بعريس

وما نقطعها من عادة

لوووووووووووووووليش

أويها يا شباب كلكم

أويها وما بننسى وقفتكم

أويها وهاي الفرحه النا

وان شاء الله عقبال عندكم

لوووووووووووليش

مهاهاة فلسطينية للعريس مكتوبة

أويها وبين الجوامع موقوفنا

أويها والجوخ الاخضر ملبوسنا

أويها لعيونك يا ابو فلان

أويها كل العادات من تحت كربوسنا

هاااااهي والكلب بقول عو

هاااااااهي والبسة بتقول ميو

هااااااااااااهي والي بيشوفنا وما بيصلي عالنبي

انشالله مايطلع عليه ضو

لولولوليييييييييييييييييييييييييييش

هااااااهي يا وجه القمر

هاااااهي والغايب من اهلك حضر

هااااهي وماغايب الا الشيطان

هااااهي وماحضر الا الوزر

لولولولييييييييييييييييييييييييش

هاااااهي ياصحتني

هاااااااهي المعبيه بالياسمين

هاهي يا (اسم العريس)يا عريسنا الصغير

لولولوليييييييييييييي ييش

زغاريد للتخرج من الجامعة مكتوبة

ها يي يا طارت الحمامي هايي يا هدت ع لخيامي

هايي والحمد لله الحمد لله هاهي يا اللي جبت الشهادة ورفعت راسي

هاهي جاب الشهايد من عرق دياته وأمه واخواته يحلفن بحياته

هاهي جاب الشهايد من عرق جبينه وامه واخواته يحلفن بعميره

هاهي جاب الشهايد من سهر الليالي وامه واخواته يحلفن بالغالي

هاهي يا هداد قلايد على قلايد وزينها أمين بالشهايد

هاهي يوم طاحوا المدارس هدوا الشجر يوم جابوا الشهايد قلبي انجبر

زغاريد للنجاح مكتوبه سورية

أويها يا ريتة مبارك

أويها يا سبع بركات

أويها كما بارك محمد

أويها على جبل عرفات

أويها زرعنا بيتنجان

أويها يا كناين هالزمن

أويها يا قليلات المروه

أويها يا طويلات اللسان