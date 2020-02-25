راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في مصر في هذا الموعد

يحيي المطرب راغب علامة حفلا غنائيا، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس/آذار المقبل، داخل أحد الجامعات الكبرى في مدينة الشروق، ومن المقررأن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة.

من ناحية أخرى ، يستعد راغب لطرح كليب جديد لأغنيته الخليجية (كان غيرك أشطر) من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.